Конте стал главным тренером футбольного клуба "Интер"

ТАСС, 31 мая. Итальянец Антонио Конте занял пост главного тренера футбольного клуба "Интер". Об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

Детали соглашения с 49-летним итальянским специалистом не раскрываются. Ранее сообщалось о том, что контракт Конте будет рассчитан на три года, а зарплата составит €9 млн за сезон без учета бонусов.

"Я очень взволнован, так как начинается новая глава в моей жизни, - сказал Конте. - Своей работой постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и директорами клуба. Я выбрал "Интер", потому что этот проект выглядит основательным и амбициозным. Меня поразило желание руководства вернуть клуб на те позиции, которые он занимал ранее".

"Уверен, что Антонио Конте является одним из лучших тренеров в мире. Он поможет нам достичь поставленных целей. Самая главная из них остается неизменной - сделать "Интер" снова одним из лучших в мире", - сказал президент клуба Стивен Чжан.

Последней командой Конте был английский "Челси", который он возглавлял с августа 2016 года. В сезоне-2017/18 лондонский клуб занял пятое место в национальном чемпионате, набрав 70 очков в 38 встречах, и не смог выйти в Лигу чемпионов, после чего тренер был уволен. Вместе с "Челси" итальянский специалист стал чемпионом Англии (2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). Ранее он работал в итальянских "Сиене", "Ареццо", "Бари", "Аталанте" и "Ювентусе", а также в национальной сборной своей страны.

В четверг "Интер" расстался c тренером Лучано Спаллетти. В прошедшем сезоне чемпионата Италии команда заняла четвертое место, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.