СМИ: бывший баскетболист "Финикса" Стадемайр может вернуться в НБА

ТАСС, 31 мая. Американский баскетболист Амаре Стадемайр может вернуться в один из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sportando.

Отмечается, что 36-летний центровой может перейти в одну из команд, принимающих участие в Евролиге, или же вернуться в НБА, где он провел большую часть своей карьеры.

Стадемайр выступал за "Финикс", который выбрал его на драфте в 2002 году под общим девятым номером, а также за "Нью-Йорк", "Даллас" и "Майами". Шесть раз игрок принимал участие в Матче всех звезд НБА, один раз был включен в первую символическую команду сезона, а в 2003 году был признан лучшим новичком. С 2016 года Стадемайр выступал в составе израильского "Хапоэля".