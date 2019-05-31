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НБА

СМИ: бывший баскетболист "Финикса" Стадемайр может вернуться в НБА

Центровой выступал в главной лиге Северной Америки с 2003 по 2016 годы
Амаре Стадемайр AP Photo/Matt York
Описание
Амаре Стадемайр
© AP Photo/Matt York

ТАСС, 31 мая. Американский баскетболист Амаре Стадемайр может вернуться в один из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sportando.

Отмечается, что 36-летний центровой может перейти в одну из команд, принимающих участие в Евролиге, или же вернуться в НБА, где он провел большую часть своей карьеры.

Стадемайр выступал за "Финикс", который выбрал его на драфте в 2002 году под общим девятым номером, а также за "Нью-Йорк", "Даллас" и "Майами". Шесть раз игрок принимал участие в Матче всех звезд НБА, один раз был включен в первую символическую команду сезона, а в 2003 году был признан лучшим новичком. С 2016 года Стадемайр выступал в составе израильского "Хапоэля".

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