Объявлен состав сборной Сан-Марино по футболу на матчи с командами России и Казахстана

ТАСС, 31 мая. Тренерский штаб сборной Сан-Марино во главе с итальянским специалистом Франко Варреллой объявил расширенный состав национальной команды на матчи с командами России и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная Сан-Марино проведет матч с командой России 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Тремя днями позднее футболисты из Сан-Марино на выезде сыграют с командой Казахстана.

Полностью состав из 28 игроков выглядит следующим образом:

вратари - Симоне Бенедеттини ("Сан-Марино Кальчо"), Элиа Бенедеттини ("Новара", Италия), Маттео Дзаволи ("Либертас");

защитники - Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба - "Либертас"), Кристиан Бролли ("Фольгоре"), Фабио Витайоли ("Тропикал Кориано", Италия), Андреа Грандони ("Мариньянесе", Италия), Энрико Касадеи ("Ювенес-Догана"), Мирко Палацци, Давиде Чезарини (оба - "Тре Пенне"), Микеле Чеволи ("Сан-Марино Кальчо");

полузащитники - Микаэль Баттистини, Энрико Голинуччи (оба - "Либертас"), Алекс Гасперони ("Тре Пенне"), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони, Лука Този, Фабио Томассини (все - "Пьетракута", Италия), Маттиа Гьярди ("Тре Фиори"), Лоренцо Лунадеи, Лука Ченсони (оба - "Риччоне" Италия), Данило Ринальди ("Ла Фиорита");

нападающие - Николо Ангелини ("Доманьяно"), Филиппо Берарди ("Монополи", Италия), Марко Бернарди ("Фольгоре"), Маттео Витайоли ("Тропикал Кориано", Италия), Никола Нанни ("Кротоне", Италия).

Сборная Сан-Марино занимает последнее, шестое место в турнирной таблице группы I, не сумев набрать ни одного очка в двух матчах. Лидирует в группе сборная Бельгии, набравшая шесть очков, далее идут команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии, в активе которых по три очка.