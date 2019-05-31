Ван Дейк: участие в финале ЛЧ прошлого года станет преимуществом для "Ливерпуля"

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Участие в финале Лиги чемпионов в прошлом году является преимуществом английского футбольного клуба "Ливерпуль" в финальном матче турнира сезона-2018/19 с английским "Тоттенхэмом". Об этом сообщил голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк, слова которого в пятницу привел телеканал NOS.

В сезоне-2017/18 "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Ливерпульский клуб является пятикратным победителем турнира, "Тоттенхэм" впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.

"То, что мы играли в финале в прошлом году, может стать преимуществом. Мы все знаем, чего мы можем ожидать от себя, и также знаем, что ожидать от "Тоттенхэма". Мне все равно, играет ли [Гарри] Кейн. [Лукас] Моура, Сон [Хын Мин] и [Фернандо] Льоренте могут все изменить", - сказал Ван Дейк.

"Вы всегда должны выходить на поле с ощущением, что вы - босс, эту мысль я пытаюсь донести и до своих товарищей по команде. Пока у нас все хорошо, но все может перевернуться. Я всегда сохраняю уверенность", - добавил 27-летний голландец.

Ван Дейк в этом году был выбран лучшим футболистом по итогам сезона-2018/19 по версии Английской премьер-лиги (АПЛ) и Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Защитник сыграл в 49 матчах "Ливерпуля" в разных турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории, перейдя в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за €85 млн 1 января 2018 года.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало игры - 22:00 мск.