ЦСКА выкупил права на 19-летнего футболиста "Уфы" Дивеева

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб ЦСКА выкупил права на защитника "Уфы" Игоря Дивеева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Дивеев перешел в ЦСКА на правах аренды во второй части сезона-2018/19, за это время он провел 10 матчей в чемпионате России, не сумев отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в €1,5 млн.

По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы.