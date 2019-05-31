Новым генеральным директором Федерации регби России стал Станислав Дружинин

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Высшим советом Федерации регби России (ФРР) на пост главы генерального директора федерации избран Станислав Дружинин. Такое решение было принято в пятницу.

"Елена Евгеньевна Артамонова сложила полномочия по собственному желанию и сосредоточится на других видах деятельности, также связанных с регби", - сказал председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

"Благодарю за оказанное мне доверие, работа очень ответственная. В последнее время регби - это моя жизнь, поэтому хочу сказать, что основными принципами нашей работы будут открытость, гласность и прозрачность всех решений, которые принимает правление", - прокомментировал назначение Дружинин.