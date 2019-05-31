Стал известен состав "Ливерпуля" на матч финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал состав, который отправится на матч финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Об этом сообщает пресс-служба ливерпульской команды.

В состав на матч попали:

вратари - Алиссон Беккер, Симон Миньоле, Куивин Келлехер;

защитники - Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;

полузащитники - Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири, Джорджиньо Вейналдум;

нападающие - Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохаммед Салах, Дэниэл Старридж, Риан Брюстер.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало игры - 22:00 мск.