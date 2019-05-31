Хоккеист Андронов подписал новый контракт с ЦСКА

ТАСС, 31 мая. Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Сергей Андронов подписал новый контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Также сообщается, что ЦСКА по соглашению сторон покинул 30-летний защитник Михаил Пашинин.

В составе ЦСКА в прошедшем сезоне Андронов стал обладателем Кубка Гагарина. Помимо столичного клуба, в КХЛ Андронов также выступал за тольяттинскую "Ладу". Всего на счету хоккеиста 498 матчей в лиге и 118 очков (67 голов + 51 результативная передача).