Российский гандболист "Вардара" Дибиров признан лучшим левым крайним Лиги чемпионов

ТАСС, 31 мая. Гандболист македонского "Вардара" и сборной России Тимур Дибиров признан лучшим левым крайним игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

Символическая сборная турнира была определена перед "Финалом четырех" по итогам голосования болельщиков, которое проходило в официальном мобильном приложении. Дибиров признается лучшим левым крайним Лиги чемпионов во второй раз, впервые это произошло в сезоне-2013/14. Также в число лучших игроков турнира попали три гандболиста "Вардара": сербский голкипер Деян Милославлев, латвийский правый полусредний Дайнис Криштопанс и правый крайний Иван Чупич из Хорватии. Лучшим тренером Лиги чемпионов в завершившемся сезоне признан испанский наставник "Вардара" Роберто Гарсия Паррондо.

Дибиров перешел в "Вардар" в 2013 году из подмосковного клуба "Чеховские медведи". В составе македонской команды он трижды выигрывал чемпионат страны, четырежды становился обладателем Кубка, также в его активе победы в Суперкубке Македонии и Лиге чемпионов. В составе "Чеховских медведей" он десять раз подряд становился чемпионом России и пять раз выигрывал Кубок страны.

В полуфинале Лиги чемпионов "Вардар" встретится с испанской "Барселоной, встреча пройдет пройдет 1 июня. Финал и матч за третье место состоятся 2 июня.