Россия должна подать заявку на проведение Кубка мира по регби-7 до 15 июля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) должна до 15 июля подать заявку по поводу проведения Кубка мира по регби-7 в 2022 году. Об этом сообщил в пятницу на высшем совете ФРР генеральный директор федерации Станислав Дружинин.

"У нас есть возможность подать заявку на два самых главных мероприятия - на Кубок мира по регби и по регби-7. На Кубок мира по регби-7, который будет проходить в 2022 году, заявку необходимо подать до 15 июля 2019 года. Критерии отбора понятны, нужно будет принять решение и готовить документы, на проведение Кубка мира по регби-7 претендуют 17 стран. Правительство Москвы сообщило о готовности создать отдельную программу по проведению такого мероприятия и выделить соответствующее финансирование", - заявил Дружинин.

"Критерии отбора на проведение Кубка мира по регби-15 пока непонятны. WorldRugby озвучит их на совещании во время Кубка мира 2019 года в Японии, но заявиться мы можем и сейчас", - добавил Дружинин.