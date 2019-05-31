Колумбийский велогонщик Чавес победил на 19-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 31 мая. Итальянский велогонщик Эстебан Чавес из команды Mitchelton-Scott одержал победу на 19-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен на дистанции 151 км показал результат 4 часа 1 минута 31 секунда. Второе место занял итальянский велогонщик Андреа Вендраме из Androni Giocattoli - Sidermec (отставание 10 секунд), третье место досталось португальцу Амару Антунешу, представляющему CCC Team (+12).

Среди россиян лучшим стал победитель 13-го этапа многодневки Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин", занявший 22-е место. Павел Сиваков (Ineos) занял 25-е место, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 79-е.

В общем зачете лидирует эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar, его результат - 83 часа 52 минуты 22 секунды. Вторым идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +1.54), третье место занимает словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +2.16). Сиваков занимает девятое место (+8.27), Закарин - 12-е (+10.36), Страхов - 115-е (+4:12.54).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.