Плахутин станет единственным российским каратистом на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Чемпион Европы Евгений Плахутин станет единственным российским каратистом, который выступит на вторых Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации карате России Светлана Зайцева.

Отбор на соревнования по карате на Европейские игры проходил согласно специальному составленному рейтингу. В нем учитывались результаты, показанные спортсменами в период с 1 мая 2018 года по 1 апреля 2019 года. Плахутин на чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре победил в финале в кумите в весовой категории до 60 кг итальянца Анджело Кресцензо.

"Российскую команду на Европейских играх будет представлять только Евгений Плахутин, он выступит в весовой категории 60 кг. Вместе с ним на Игры поедет его тренер, - сказала Зайцева. - Отбор на Европейские игры формировался через чемпионат Европы и рейтинг, на европейском первенстве Женя стал первым. По итогам чемпионата Европы на Европейские игры отобрались только те спортсмены, которые заняли места с первого по третье".

"Задачи перед Плахутиным стоят максимальные, он настраивается на золото. У него будет специальный сбор в Сочи с приглашенными спарринг-партнерами", - добавила Зайцева.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.