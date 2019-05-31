Все партии первого тура шахматного турнира претенденток завершились вничью

ТАСС, 31 мая. Все партии стартового тура на турнире претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE) завершились вничью. Соревнование проходит в Казани.

В первом туре состоялись партии Валентина Гунина (Россия) - Екатерина Лагно (Россия), Александра Костенюк (Россия) - Александра Горячкина (Россия), Нана Дзагнидзе (Грузия) - Тань Чжунъи (Китай), Мария Музычук (Украина) - Анна Музычук (Украина). Партии второго тура состоятся 1 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.