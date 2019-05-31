Футболист "Ливерпуля" Робертсон не считает "Тоттенхэм" аутсайдером финала Лиги чемпионов

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Эндрю Робертсон не считает лондонский "Тоттенхэм" аутсайдером предстоящего финала Лиги чемпионов. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" 1 июня.

"Я не думаю, что "Тоттенхэм" - аутсайдер, - сказал Робертсон. - Матчи против них в премьер-лиге были сложнейшими из всех. Они могут создать нам проблемы, но и мы можем создать им - как и любой другой команде. Главное, кто проявит себя лучше именно в день финала".

"Мы дошли до финала и в прошлом году, а наш соперник прежде этого ни разу не делал, - отметил партнер Робертсона по команде защитник Трент Александер-Арнольд. - Впрочем, если говорить про класс команд, то он примерно равен. В "Тоттенхэме" есть звезды мирового футбола, есть они у нас. Нас ждет битва до последнего. Думаю, это будет сражение двух тактик".

В прошедшем сезоне чемпионата Англии "Ливерпуль" занял второе место, набрав в 38 матчах 97 очков, "Тоттенхэм" с 71 очком финишировал четвертым.