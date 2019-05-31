Пилипчук покинул пост главного тренера минского ФК "Динамо"

ТАСС, 31 мая. Минский футбольный клуб "Динамо" прекратил сотрудничество с главным тренером Романом Пилипчуком. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Отмечается, что это решение было принято по соглашению сторон. Причиной ухода 52-летнего специалиста стал предлагаемый пересмотр контрактных обязательств ввиду "временно нестабильной финансовой ситуации в клубе". Также "Динамо" покинут ассистенты Пилипчука.

Пилипчук начал тренерскую деятельность в 2008 году, он возглавлял молдавскую "Дачию", украинский "Олимпик", латвийский "Спартак" и молодежную сборную Таджикистана. С 2016 по 2018 год он работал в тренерском штабе московского "Спартака", в сезоне-2016/17 команда выиграла чемпионат России. С сентября 2018 года Пилипчук работал старшим тренером грозненского "Ахмата", а 1 февраля нынешнего года подписал контракт с минским "Динамо".

После девяти матчей "Динамо" занимает шестое место в чемпионате страны, набрав 16 очков.