Российские волейболисты с поражения от французов стартовали в Лиге наций

ТАСС, 31 мая. Сборная России проиграла команде Франции в своем первом матче в волейбольной Лиге наций. Встреча прошла в Сербии.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу французов. Следующий матч российская команда проведет 1 июня против сборной Японии.

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.