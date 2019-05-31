Английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания). Решающий матч главного еврокубкового турнира пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

Предстоящий финал Лиги чемпионов станет уникальным вне зависимости от того, какая из команд завоюет трофей. Впервые в истории решающих матчей турнира будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR). Эта технология уже использовалась во время Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира - 2018, прошедших в России. На национальном уровне VAR применяется в высших дивизионах Италии, Германии и Испании, в российском же футболе она была задействована на пяти встречах Олимп - Кубка России, а также в двух стыковых играх за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

На пути к решающему матчу обе команды прошли непростой путь. "Тоттенхэм" в своей группе, где его соперниками были испанская "Барселона", итальянский "Интер" и голландский ПСВ, одержал всего две победы при двух ничьих и двух поражениях. "Ливерпуль" из шести матчей в квартете с французским ПСЖ, итальянским "Наполи" и сербской "Црвены Звезды" по разу проиграл каждому из соперников, но вышел в плей-офф, обойдя команду из Неаполя лишь по дополнительным показателям. Интересно, что оба финалиста пробились в число 16 лучших клубов турнира со вторых мест в своих группах.

В плей-офф лондонцы поочередно обыграли немецкую "Боруссию" (Дортмунд), английский "Манчестер Сити" и голландский "Аякс". В первом раунде команда под руководством аргентинского тренера Маурисио Почеттино без особых проблем прошла дальше, но в матчах с клубом из своего же чемпионата ей пришлось непросто - дома "Тоттенхэм" взял верх со счетом 1:0, а на выезде уступил (3:4). Этот результат устроил лондонцев, но дальше мог пройти "Манчестер Сити", если бы судьи при помощи VAR не отменили гол Рахима Стерлинга на последних секундах. Концовка двухматчевого противостояния (0:1, 3:2) осталась за подопечными Почеттино и в полуфинале, когда Лукас Моура забил в компенсированное ко второму тайму время, оформив хет-трик.

"Ливерпуль" на пути к финалу довольно дежурно победил немецкую "Баварию" и португальский "Порту". В полуфинале английская команда под руководством немца Юргена Клоппа совершила подвиг. Проиграв "Барселоне" на выезде со счетом 0:3, дома она сделала то, на что никто не рассчитывал. В домашней встрече "Ливерпуль" разгромил основного фаворита турнира (4:0) без двух основных нападающих в составе - Мохаммеда Салаха и Роберто Фирмино.

Еврокубковый опыт финалистов

"Тоттенхэм", который является номинальным хозяином финала, дошел до этой стадии главного клубного турнирного Европы впервые в своей истории. До этого лучшим результатом английской команды был выход в полуфинал Кубка европейских чемпионов (название Лиги чемпионов до 1991 года - прим. ТАСС) в сезоне-1961/62. Успешней лондонцы выступали в менее статусных турнирах - Кубке обладателей кубков и Кубке УЕФА. Первый трофей они выиграли в 1963 году, а второй - в 1972 и 1984 годах, но потом на протяжении 35 лет ни разу не подбирался так близко к титулу.

"Ливерпуль" намного успешней своего соперника - на его счету пять выигранных финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, а также три поражения в решающих матчах. Последняя победа клуба в этом турнире датирована 2005 годом. Тот матч стал одним из самых запоминающихся в истории финалов Лиги чемпионов. К перерыву английская команда проигрывала итальянскому "Милану" со счетом 0:3, но во втором тайме за шесть минут сумела сравнять счет и завоевала трофей в серии послематчевых пенальти (3:2).

История встреч "Тоттенхэма" и "Ливерпуля"

Команды уже в третий раз сыграют между собой на международной арене - две предыдущие встречи состоялись в полуфинале Кубка УЕФА в сезоне-1972/73. Тогда "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" обменялись домашними победами (2:1 и 1:0), а путевку в финал благодаря голу на поле соперника завоевали ливерпульцы. Однако подавляющее большинство их игр прошли в чемпионате, Кубке и Суперкубке Англии, а также в Кубке лиги. Из 170 матчей лондонцы выиграли 48, потерпев при этом 79 поражений, 43 встречи завершились вничью.

В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал две победы над соперником со счетом 2:1. В обеих играх по одному забитому мячу себе в актив записал Роберто Фирмино. Интересно, что во втором туре "Тоттенхэм" уступил из-за автогола Тоби Алдервейрелда.

Затишье перед бурей в Мадриде

За сутки до финала в испанской столице было не так много болельщиков. В Мадрид суммарно должны приехать около 100 тыс. фанатов, но на трибунах по выделенным Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) квотам свои команды смогут поддержать только по 16 613 человек. Остальные были вынуждены на общих основаниях претендовать на оставшиеся 34 477 билетов. Некоторые из фанатов "Ливерпуля" признавались, что готовы потратить до €11 тыс.

На этом фоне активизировались спекулянты и мошенники. Некоторых из них удалось задержать еще в четверг. Сотрудники полиции, которые продолжают дежурить у касс, из раза в раз предупреждали болельщиков о том, что стоит остерегаться подделок, а также напоминали им о наличии уникальных QR-кодов. Благодаря им владельцы фальшивых билетов не смогут попасть на арену.

В центре города часто встречаются эмигранты, активно предлагающие всем матчевые шарфы ценой в €15. На четырех площадях - Пласа-Майор, Пуэрта-дель-Соль, Пласа-дель-Кальяо, Пласа-де-Ориенте - организовали мероприятия от спонсоров УЕФА и стенд, на котором выставили копию трофея Лиги чемпионов. За сутки до матча большинство англичан, приехавших в Мадрид заранее, находились именно там.

Появление Кейна и Фирмино в стартовых составах под вопросом

Накануне встречи Почеттино на пресс-конференции отметил, что подходящий к концу сезон в Лиге чемпионов сложился для его команды незабываемым образом. Также главный тренер "Тоттенхэма" подчеркнул, что игра с "Ливерпулем" является самой важной в карьере его футболистов, но они не должны испытывать давление. "Нужно играть так, как мы делали это, когда были детьми и чувствовали себя абсолютно свободными. Не надо думать о том, что на тебя смотрит миллион человек", - сказал аргентинский специалист.

Почеттино еще не решил, сыграет ли с первых минут основной нападающий команды Гарри Кейн. Форвард получил травму в апреле в первом четвертьфинале против "Манчестер Сити" и рисковал пропустить остаток сезона. Он успел восстановиться и тренерский штаб включил его в список игроков, полетевших в Мадрид.

Наставник "Ливерпуля", выступая перед журналистами, продемонстрировал готовность шутить над собой. "Если лично я являюсь причиной шести проигранных финалов, то всем нам стоит серьезно переживать", - ответил Клопп на вопрос о поражениях в решающих матчах различных турниров.

"Знаю, что люди считают нас фаворитами, так мы набрали больше очков в родном чемпионате. Однако в наших личных встречах оба раза счет был 2:1", - отметил немецкий специалист.

Когда главного тренера ливерпульцев спросили о том, сыграет ли нападающий Роберто Фирмино в финале с первых минут, он не смог дать четкого ответа. Если бразилец в состоянии выйти на поле, то центральный полузащитник Наби Кейта получил повреждение в первой полуфинальной игре против "Барселоны" и выбыл из строя до конца сезона.