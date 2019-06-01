Матч "Русской классики" ВХЛ в сезоне-2019/20 пройдет в Тюмени

ТАСС, 1 июня. Встреча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом, именуемая "Русской классикой", в сезоне-2019/20 состоится в Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Об утверждении места проведения матча сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Произошло это на совещании руководителей ВХЛ и клубов лиги в пятницу. Команды, которые примут участие во встрече, станут известны позднее.

Предыдущий матч "Русской классики" прошел в Альметьевске 29 декабря 2018 года. Местный клуб "Нефтяник" принимал "Торос" (Нефтекамск) и одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2.

Первая игра "Русской классики" состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске на стадионе "Центральный" между хозяевами встречи "Соколом" и ярославским "Локомотивом". Матч завершился победой гостей со счетом 3:2. На трибунах команды поддерживали 16 100 зрителей, что стало рекордом посещаемости ВХЛ. С того времени мероприятие обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом, предстоящая встреча станет восьмой по счету, ранее они проходили также в Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве и Кургане.