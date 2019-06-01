Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко готов сыграть в третьем матче финала плей-офф с "Бостоном"

ТАСС, 1 июня. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко примет участие в третьей игре финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона", несмотря на повреждение, полученное в предыдущем матче. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Нападающий пропустил тренировку команды в пятницу. Однако главный тренер "Сент-Луиса" Крейг Беруби заверил, что россиян полностью здоров и готов сыграть против "Бостона".

По словам наставника, Тарасенко проходил обследование после небольшого повреждения, полученного во время второй встречи финальной серии Кубка Стэнли. По ходу второго периода форвард отправился в раздевалку, пропустив несколько смен. Позже российский хоккеист вернулся на лед и доиграл матч.

Тарасенко набрал 15 (10 шайб + 5 передач) очков в текущем плей-офф, его результативная серия насчитывает уже восемь встреч. По этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, отставая только от Тони Карри (9). Также россиянин теперь занимает четвертую строчку среди всех игроков НХЛ по количеству голов (32) в плей-офф с 2013 года. Лидируют здесь Логан Кутюр (36), Александр Овечкин (35) и Сидни Кросби (33).

Счет в финальной серии на данный момент равный - 1-1. Третий матч противостояния состоится на домашней площадке "Сент-Луиса" в ночь на 2 июня.