Матчи 41-го тура второго дивизиона чемпионата Испании перенесены в связи с гибелью Рейеса

ТАСС, 1 июня. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла восемь матчей 41-го тура второго дивизиона национального чемпионата из-за гибели футболиста Хосе Антонио Рейеса. Об этом в субботу сообщает пресс-служба федерации.

В субботу Рейес скончался в результате ДТП на 36-м году жизни. Полузащитник выступал за футбольный клуб "Эстремадура", который идет на 15-м месте во втором дивизионе чемпионата Испании.

Изначально матчи тура должны были пройти 2 июня, однако из-за смерти футболиста RFEF приняла решение перенести даты игр на два дня позже - 4 июня. Другие матчи под эгидой RFEF, которые пройдут в субботу и воскресенье, начнутся с минуты молчания.

Рейес становился чемпионом Англии в составе лондонского "Арсенала" (2004), побеждал в испанском чемпионате с мадридским "Реалом" (2007). Рейес являлся единственным пятикратным чемпионом Лиги Европы (трижды в составе "Севильи", дважды - "Атлетико"). В составе сборной Испании до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2002 году. За основную национальную команду на его счету 22 матча и четыре гола.