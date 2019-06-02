Россиянки Курач и Ромасенко стали третьими этапе КМ в каноэ-двойках на дистанции 500 м

ТАСС, 2 июня. Россиянки Ксения Курач и Олеся Ромасенко заняли третье место в каноэ-двойках на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в немецком Дуйсбурге. Россиянки преодолели дистанцию за 1 минуту 54,188 секунды.

Победу одержали венгерки Вираг Балла и Кинчо Такач (1 минута 51,587 секунды). Вторыми стали канадки Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент (1.51,905).

Ромасенко является пятикратным призером чемпионатов мира, а также трехкратной чемпионкой Европы. Курач является чемпионкой мира и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, а также серебряным призером чемпионата Европы - 2018.

Этап Кубка мира завершится 2 июня.