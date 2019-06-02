Фабрегас признался, что уже не может наносить такие же удары по мячу, как Головин

ТАСС, 2 июня. Полузащитник футбольного клуба чемпионата Франции "Монако" Сеск Фабрегас считает, что сейчас уже не может наносить такие же сильные удары по мячу, как российский полузащитник Александр Головин. Слова испанца приводит издание Mundial.

Фабрегас перешел в "Монако" 11 января, за клуб 32-летний испанец провел 15 матчей в разных турнирах, забив один гол.

"В "Монако" есть игрок: Головин, ему 23 года, когда он выбегает на тренировку, то сразу бьет по мячу - бам! Он наносит сильные удары, и в этот момент я думаю: "Вау, я не могу сделать это сейчас". Он понятия не имеет, сколько бы я отдал за это. В "Арсенале" мы с [Хосе Антонио] Рейесом были такими же, бегали всю тренировку, думаю, главное - это разминка", - сказал Фабрегас.

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года из московского ЦСКА и подписал контракт с клубом на пять лет. Во всех турнирах в минувшем сезоне на счету россиянина 35 матчей, четыре мяча и четыре голевые передачи.