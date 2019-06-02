Ковалев считает, что боксер Джошуа недооценил Руиса перед боем

Джошуа в ночь на воскресенье не сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В поединке, прошедшем в Нью-Йорке, он проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде. Руис в течение поединка трижды отправил Джошуа в нокдаун. Британец провел первый бой после победы над россиянином Александром Поветкиным, которая также была добыта техническим нокаутом в седьмом раунде в сентябре прошлого года.

"Энди Руис - младший сенсационно победил Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской ассоциации (IBO). В седьмом раунде британец дважды побывал в нокдауне и не смог продолжить бой. Джошуа очень недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса - это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка - такого сложного было бояться, но он сотворил самую яркую сенсацию, что мы видели за последние годы", - написал Ковалев.

Джошуа не сумел в седьмой раз защитить титул чемпиона мира по версии IBF, в четвертый - WBA и во второй - WBO. Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй - в 2017-м, победив украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий - в марте 2018 года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам; в активе 29-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом) и одно поражение. Руис во второй раз боксировал за титул чемпиона мира, в декабре 2016 года он не сумел завоевать титул WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам. Всего в его послужном списке 33 победы (22 нокаутом) и одно поражение.