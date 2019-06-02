Свирин: бронзовая медаль россиянок на ЧЕ по академической гребле не стала неожиданностью

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бронзовая медаль, которую завоевали российские спортсменки в восьмерках распашных с рулевым на чемпионате Европы по академической гребле, не стала неожиданным результатом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Сборная России в составе Елены Орябинской, Екатерины Севостьяновой, Василисы Степановой, Екатерины Потаповой, Ольги Зарубы, Анастасии Тихановой, Елизаветы Ковиной, Анны Карповой и Елизаветы Крыловой стала третьей в соревнованиях распашных восьмерок с рулевым. Победу одержали представительницы Румынии, вторыми стали спортсменки из Великобритании. Эта медаль стала единственной у сборной России по результатам всего турнира.

"Хотелось бы, чтобы российская сборная завоевала две медали, как мы и планировали, но, к сожалению, женская четверка без рулевого стала только пятой. Но это пятое место - тоже неплохой результат, в этом экипаже у нас прошлогодний молодежный состав, - сказал Свирин. - Восьмерка оказалась конкурентоспособной, завоевала медаль, все остальные выступили на своем уровне. Обсудим с тренерским штабом, как будут выглядеть экипажи на чемпионате России, который станет отборочным к чемпионату мира, а уже окончательно сформированные экипажи будут готовиться к мировому первенству, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду".

"Ничего неожиданного в бронзовой медали в женских восьмерках не было, не такое большое количество команд принимало участие в гонке, но все они претендуют на то, чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду. На чемпионате мира к ним добавятся американки, канадки, сборные Австралии и Новой Зеландии - вот эти шесть-семь команд претендуют на пять лицензий, которые будут разыгрываться на чемпионате мира. Все будет зависеть от подготовки, на которую осталось практически два месяца, у кого она пройдет без сбоев, те будут претендовать на победу. Американки выделяются на этом фоне, но у остальных примерно равные шансы", - добавил Свирин.

Чемпионат Европы прошел с 31 мая по 2 июня в Швейцарии на озере Ротзее в Люцерне. На турнире было разыграно 18 комплектов наград. Чемпионат мира пройдет в австрийском Оттенсхайме 25 августа - 1 сентября.