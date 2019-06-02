Поражения не изменили статус-кво. "Уфа" и "Крылья Советов" сохранили места в РПЛ

Ответная игра в Томске сложилась непросто для "Уфы". Уже на 11-й минуте встречи Алексей Гасилин открыл счет в матче, для того, чтобы как минимум перевести игру в овертайм, хозяевам поля был нужен еще один гол. Быстрый гол добавил томичам уверенности в собственных силах, и они продолжили искать счастье в атаке. Команда под руководством Василия Баскакова, хоть и не имела подавляющего преимущества, но не позволила сопернику нанести ни одного удара.

"Уфа" в сезоне-2018/19 заняла 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, а клуб из Томска стал четвертым в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В первом матче, который состоялся в Уфе 30 мая, победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля. Автором победного гола в той встрече стал форвард Сильвестр Игбун, окончательным счет в матче стал после автогола защитника "Томи" Исмаила Эдиева.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ответные стыковые матчи за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 состоялись в Томске и Самаре в воскресенье. По сумме двух матчей места в высшем дивизионе чемпионата России сохранили "Уфа" и самарские "Крылья Советов", несмотря на поражения с одинаковым счетом 0:1 от томской "Томи" и "Нижнего Новгорода" соответственно.

Давление на ворота "Уфы" в последние минуты усилилось, но игрокам "Томи" не удавалось доводить мяч до ударов в створ. В добавленное ко второму тайму время хозяева получили численное преимущество - за одну минуту вратарь "Уфы" Александр Беленов получил две желтые карточки и был удален с поля. Поскольку к этому моменту главный тренер гостей Вадим Евсеев успел провести три замены, роль голкипера пришлось исполнять нападающему Вячеславу Кротову. За отведенное ему время форвард успел после удара головой по высокой траектории в исполнении Станислава Крапухина поймать мяч.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча признался ТАСС, что хочет поскорее забыть завершившийся сезон, а также отметил, что клуб не станет наказывать Беленова за удаление. "Наши футболисты не вышли расслабленными на эту игру, они были скованны, потому что очень трудно психологически играть в стыковых матчах. В отличие от "Томи", нам было, что терять в этой встрече", - так представитель руководства клуба объяснил неудачно сложившуюся для команды игру.

Стоит отметить, что "Уфа" во второй раз в истории участвовала в стыковых матчах. По итогам сезона-2013/14 команда из Башкирии также встречалась с "Томью" и сохранила место в элите - первая игра завершилась в ее пользу со счетом 5:1, а во второй уступила - 1:3. Томичи четыре раз играли в переходных матчах, но только в одном случае сумели заработать повышение в классе.

"Крылья" избежали наказания за расточительность

В противостоянии двух волжских команд, "Крыльев Советов" и "Нижнего Новгорода", после первого матча самарцы были фаворитами. Победа на поле соперника со счетом 3:1 поставила нижегородцев в условия, при которых для попадания в число участников РПЛ на следующий сезон было необходимо забить три мяча и не пропустить. Несмотря на комфортный счет, игра для команды Миодрага Божовича складывалась непросто - "Крылья" создали несколько моментов, но в середине первого тайма пропустили с пенальти, который реализовал Даниил Фомин. После этого гости сравняли счет благодаря автоголу Виталия Федорива, только в компенсированное время самарцы сумели добыть победу - точными ударами на 91-й и 95-й минутах встречи отметились Антон Зиньковский и Роман Шишкин.

Ответная игра начала развиваться по сценарию, схожему с первой встречей. "Крылья Советов" владели подавляющим преимуществом и еще до исхода получаса могли забить как минимум три-четыре мяча. Преимущество самарцев было таким, что в одном из эпизодов незадолго до перерыва главный тренер нижегородцев Дмитрий Черышев не совладал с эмоциями и придержал за футболку защитника соперников Виталия Денисова, который пытался вбросить мяч из аута. Главный арбитр встречи Сергей Карасев быстро принял решение, удалив специалиста со скамейки. Несмотря на это, именно гости перед самым перерывом открыли счет, пенальти, назначенный за фол Дениса Ткачука на Александре Салугине, как и в первом матче между этими командами, реализовал Фомин.

После перерыва хозяева поля продолжили активно идти вперед и на 10-й минуте второго тайма получили отличный шанс сравнять счет - Карасев назначил пенальти за игру рукой в своей штрафной площади со стороны одного из защитников "Нижнего Новгорода". Судья принял это решение благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR) - технология была использована впервые за четыре стыковых матча, ранее в российском футболе она применялась только на играх Олимп - Кубка России. Несмотря на представившийся шанс, "Крылья Советов" не сумели восстановить равенство, поскольку Паул Антон пробил мимо ворот. В оставшееся время самарцы имели еще несколько хороших шансов на то, чтобы сделать счет комфортным и снять все вопросы об исходе двухматчевого противостояния с "Нижним Новгородом", но не смогли их реализовать.

Черышев после матча в эфире канала "Матч Премьер" поздравил "Крылья Советов" с сохранением места в РПЛ, а свою команду - с проявленной самоотдачей и прогрессом, которого она добилась за последний год (в сезоне-2017/18 нижегородцы, выступавшие под названием "Олимпиец", заняли 12-е место в ФНЛ). Комментируя эпизод со своим удалением из технической зоны, он в шутку сказал, что сорвал опасную контратаку соперника. "На самом деле приношу извинения, неправильно поступил", - добавил он.

Божович признал, что его игроки нервничали из-за того, что им не удавалось использовать имевшиеся моменты. "Футбол еще раз показал, что играть нужно до последней минуты. У нас было очень много моментов, но мы просто не забили, у "Нижнего Новгорода" не было ни одного, но мы пропустили", - резюмировал черногорский специалист.

Для "Крыльев Советов" это участие в переходных матчах стало третьим в истории; теперь на счету самарцев два выигранных и одно проигранное противостояние. "Нижний Новгород" был основан в 2015 году, однако команда с таким же названием принимала в 2012 году участие в переходных матчах, проиграв другому нижегородскому клубу, "Волге". Итогом этих четырех матчей между клубами РПЛ и ФНЛ стало сохранение статуса-кво - команды из первого дивизиона не смогли преодолеть сопротивление представителей премьер-лиги. "Уфа" и "Крылья Советов" продолжат выступать в премьер-лиге и в сезоне-2019/20.