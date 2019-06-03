МФК "Сибиряк" не выступит в чемпионате России сезона-2019/20 по финансовым причинам

ТАСС, 3 июня. Новосибирский "Сибиряк" снялся с участия в чемпионате России по мини-футболу следующего сезона и сыграет в Высшей лиге. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Сибиряка".

В заявлении отмечается, что решение принято исходя из финансовых соображений. В следующем сезоне перед командой будет поставлена задача вернуться в суперлигу по спортивному принципу. Состав команды и тренерского штаба на следующий сезон будут объявлены в ближайшее время.

В 2018 году из-за финансовых трудностей лицензий были лишены семь клубов элитного дивизиона: "Автодор" (Смоленск), "Прогресс" (Глазов), "Дина" (Москва), "Политех" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "БЛиК-Нефтеюганск" и "СКА-Хабаровск". "Сибиряк" в 2018 году также мог не получить лицензию на участие в суперлиге, однако в итоге был допущен к участию в чемпионате России.

В 2016 году из-за финансовых проблем с чемпионата снялся мини-футбольный клуб "Динамо" (Московская область), в активе которого 11 золотых медалей чемпионата России.

Новосибирская команда, основанная в 1988 году, является двукратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионата России. В 2006 году "Сибиряк" прекратил свое существование из-за финансовых проблем, в 2008-м клуб был возрожден. Новосибирская команда неизменно выступала в элитном дивизионе чемпионата России с сезона-2009/10.