От аэробики до исторического фехтования. Чем Европейские игры удивят зрителей в Минске

В программу соревнований, которые пройдут в столице Белоруссии в конце июня (21-30), входят 15 видов спорта. Большинство из них известны по Олимпиадам — это гимнастика, пулевая и стендовая стрельба, дзюдо, велоспорт, бокс, гребля и другие. Вместе с этим в рамках Игр будут разыграны медали в нескольких дисциплинах, которые не настолько популярны. Рассказываем, почему стоит обратить внимание на аэробику, акробатику и историческое дуэльное фехтование. Не путать с цирковыми В соревновательной части Игр рядом с привычными видами гимнастики в расписании значатся аэробика и акробатика. Это не такой уж необычный выбор, как может показаться на первый взгляд, — обе дисциплины признаны Международной федерацией гимнастики (FIG) и входят в ее состав наряду с прыжками на батуте, паркуром, спортивной и художественной гимнастикой. Соревнования по акробатике среди мужчин даже проходили на Олимпийских играх в 1932 году, но позже дисциплина перестала быть олимпийской.

По современным правилам акробаты соревнуются в трех видах упражнений: балансовом, динамическом и комбинированном. В отличие от спортивной гимнастики все выступления в акробатике проходят под музыку. Еще одно отличие — спортсмены не соревнуются индивидуально, отдельные комплекты медалей разыгрываются среди женских, мужских и смешанных пар, а также среди женских троек и мужских четверок. Продолжительность программы в балансовом и комбинированном упражнениях не должна превышать 2,5 минуты, в динамическом — 2 минуты. Как ясно уже из названия, во время балансового упражнения спортсмены показывают, насколько хорошо они удерживают равновесие во время исполнения сложных статичных элементов. При этом в каждом статичном положении спортсмены должны задержаться не менее чем на 3 секунды, иначе элемент засчитан не будет. Программа динамического упражнения составляется так, чтобы показать полеты и вращения акробатов, а в комбинированном упражнении спортсмены должны сочетать и баланс, и динамику. Судьи оценивают не только технику исполнения элементов, но и артистизм, уровень взаимодействия акробатов друг с другом, хореографическую задумку.

В Минске акробаты разыграют шесть комплектов медалей — в соревнованиях смешанных пар и групповых упражнениях. На первых Европейских играх в Баку трехкратными чемпионами Игр в соревнованиях смешанных пар стали россияне Марина Чернова и Георгий Патарая, а в женских три серебряные медали завоевала российская сборная в составе Валерии Белкиной, Юлии Никитиной и Жанны Пархомец. По словам исполнительного директора Федерации спортивной акробатики России Ирины Никитиной, в Минске сборная России планирует улучшить это достижение. "Уже сейчас акробатика включена в программу юношеских Олимпийских игр, хотя, конечно, мы боремся за попадание в олимпийскую программу. Появление акробатики на Олимпиаде зависит от Международного олимпийского комитета, если наш вид спорта будет интересовать телевидение, где мы стали появляться все чаще, то и МОК сделает нам шаг навстречу, — отметила Никитина. — Сейчас развитие акробатики идет вперед, с годами повышается конкуренция. Основными соперниками россиян являются сборные Китая, Великобритании, Украины, Белоруссии, очень большой скачок в развитии сделала Португалия". Аэробика — бывший конкурент батута Спортивную аэробику не стоит путать с популярной разновидностью фитнеса. По-английски она называется Aerobic Gymnastics, то есть является скорее аэробической гимнастикой и представляет собой микст между спортивной и художественной гимнастикой, а также акробатикой. Ключевое отличие аэробики от вольных упражнений гимнастов — очень высокий темп музыки, под который спортсмены выполняют элементы. По правилам, темп должен быть не ниже 160 ударов в минуту, что способствует быстроте перемещений спортсменов во время выступлений. На чемпионатах мира по аэробике отдельные комплекты медалей разыгрываются в индивидуальных соревнованиях мужчин и женщин, в соревнованиях смешанных пар, троек и пятерок, а также в гимнастической платформе и танцевальной гимнастике. На Европейских играх аэробика представлена только двумя видами — соревнованиями смешанных пар и смешанных групп.

Еще один интересный аспект аэробики — состав групп. Полностью женская группа может соревноваться в одной номинации с полностью мужской или смешанной командой. При выставлении оценки судьи учитывают базовую сложность исполняемых элементов, после чего делят их на различный для юношей и девушек коэффициент. Остальные оценки — за исполнение и артистизм — выставляются без привязки к гендерному признаку. В сумме этих трех слагаемых получается общий балл, по которому команда занимает то или иное место. На прошлых Европейских играх россияне завоевали бронзу в соревнованиях смешанных пар, медалистами Игр стали Духик Джаназян и Денис Соловьев, в групповых соревнованиях наград завоевать не удалось. Президент Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова отметила, что российская команда постарается превзойти этот результат. "К сожалению, на Европейских играх мы выступаем только в двух дисциплинах, там программа соревнований не полная. Но в соревнованиях смешанных пар у нас могут быть призы, а в группе — там мы ставим цели золото или серебро. На чемпионате мира в прошлом году мы выиграли командное первенство и являемся одними из лидеров в этой дисциплине, — отметила Масленникова. — В Европе наши основные конкуренты — венгры и румыны, в меньшей степени итальянская команда. Европейские игры для нас — важнейший старт сезона, не зря их еще называют европейской Олимпиадой". "Технический комитет FIG работает над тем, чтобы наш вид стал более зрелищным и удобным для телевидения, упорядочивают правила по судейству. Несколько лет назад аэробика уже претендовала на включение в программу Олимпийских игр. Стоял выбор между нами и батутом, но выбрали прыжки на батуте", — добавила Масленникова. Фехтование по историческим аналогам Еще один интересный вид будет представлен в культурной программе Европейских игр. В то время как из соревнований, по сравнению с первыми Играми, убрали спортивное фехтование, в культурную часть в этот раз включили фехтование историческое. В рамках Игр в Минске пройдут тематические выставки, а также турнир, в котором примут участие и российские спортсмены. Историческое фехтование очень разнообразно и включает в себя несколько видов. На Играх будут представлены Исторические европейские боевые искусства (Historical European Martial Arts), или как их называют в России, Европейское историческое дуэльное фехтование, НЕМА. Основным отличием от спортивного фехтования являются технические элементы, экипировка и правила боя. В НЕМА поединки основываются на историческом наследии и стремятся максимально воссоздать старинный рисунок боя, используя при этом приближенное к боевому снаряжение и массогабаритные эквиваленты ренессансного оружия.