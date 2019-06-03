Форвард клуба НХЛ "Сент-Луис" Сошников подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 3 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Никита Сошников подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым". Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт 25-летнего форварда с клубом рассчитан на два года.

Сошников стал игроком уфимской команды в результате обмена правами на игроков между "Салаватом Юлаевым" и СКА. В петербургский клуб отправился 23-летний нападающий Владимир Ткачев.

Сошников выступал в КХЛ с 2013 по 2015 год в составе подмосковного "Атланта". После расформирования клуба права на него перешли в СКА. В 2015 году он подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Торонто", а в 2018 году был обменян в "Сент-Луис". Сошников провел в НХЛ 87 матчей, в которых набрал 16 очков (8 шайб + 8 результативных передач).

Ткачев выступал за "Салават Юлаев" с конца 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 26 (5+21) очков, в плей-офф на его счету 10 (4+6) очков в 17 встречах.