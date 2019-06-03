Более 500 артистов из разных стран примут участие в фестивале "Арт-футбол" в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Девятый чемпионат мира по футболу среди артистов - футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2019" - пройдет в Москве с 8 по 16 июня, в нем примут участие команды из 16 стран, всего с учетом концертной программы - более 500 человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе фестиваля.

По словам организаторов на турнире ожидаются выступление команд Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Ирана, Киргизии, Парагвая, Перу, Сербии, Словении, Турции, Южной Кореи.

Открытие турнира состоится на центральном стадионе "Локомотив", матчи буду проходить на "Сапсан-Арене". В рамках фестиваля также будет организована благотворительная встреча "Старко" и "Сборной мира". Официальное закрытие чемпионата и награждение победителей ожидаются в Парке им. Горького.

Игры будет сопровождать ежедневная концертная программа, основной площадкой которой станет Пушкинская набережная парка им. Горького, а также бизнес-зал Казанского вокзала. Впервые к традиционным конкурсным концертам и дополнительным программам, таким как Latino Party, цирковое представление, рок-вечеринка, рэп-баттл и диджей-фест, добавится концерт классической музыки "Гала-классик", который состоится 14 июня. Куратором классического опен-эйра станет народный артист России, певец и пианист Дмитрий Маликов.

Специальными гостями музыкальной программы заявлены участник британской группы Yes Рик Уэйкман, немецкая группа Fools Garden, Денис Майданов, Александр Маршал, Валерий Сюткин, группа Uma2rman, "Белорусские песняры" и другие коллективы. Президентом фестиваля, как и в прошлом году, станет балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. "В общей сложности "Арт-футбол" соберет в Москве более 500 известных артистов со всего мира", - подчеркнули в оргкомитете. Вход на все музыкальные и спортивные мероприятия фестиваля бесплатный.

В прошлом году турнир выиграла команда из Румынии. Сборная российских артистов под руководством олимпийского чемпиона 1988 года Сергея Горлуковича заняла второе место.