Красноярский край направит более 50 млн руб. на создание площадок ГТО в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края направят в 2019 году 56 млн рублей на создание спортивных площадок для центров тестирования ГТО в 17 районах региона. Средства направляются в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" (нацпроект "Демография"), говорится в сообщении минспорта региона.

"В течение 2019 года в 17 районах Красноярского края будут созданы малые спортивные площадки для центров тестирования ГТО в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", который является частью национального проекта "Демография". Министерством спорта края заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидии", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе минспорта, всего будет направлено порядка 56 млн рублей, из них 53,2 млн рублей это средства федерального бюджета, 2,8 млн рублей - краевого бюджета. На эти средства муниципалитеты закупят спортивно-технологическое оборудования для занятий спортом на улице. Ранее сообщалось что в рамках федерального проекта в 2019-2021 гг. край получит 700 млн рублей из федерального бюджета.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.