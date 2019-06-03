Сахалин подал заявку на проведение юниорского ЧМ по горнолыжному спорту в 2024 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров может пройти на Сахалине в 2024 году. Об этом ТАСС заявил президент Федерации горнолыжного спорта России (ФГСР) Леонид Мельников.

31 мая в Хорватии прошла конференция Международной федерации лыжного спорта.

"Мы подали заявку на проведение чемпионата мира среди юниоров в 2024 году на Сахалине. Сейчас работа продолжится, нам необходимо пройти различные межведомственные комиссии", - сказал Мельников.

Также собеседник ТАСС отметил, что Сахалин может принять еще ряд международных соревнований по горнолыжному спорту.

"Также мы обсуждали проведение этапа Кубка мира на "Розе Хутор" (Сочи) в следующем сезоне. В ближайшее время туда приедет инспекция", - добавил глава федерации.