Сахалин подал заявку на проведение юниорского ЧМ по горнолыжному спорту в 2024 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров может пройти на Сахалине в 2024 году. Об этом ТАСС заявил президент Федерации горнолыжного спорта России (ФГСР) Леонид Мельников.
31 мая в Хорватии прошла конференция Международной федерации лыжного спорта.
"Мы подали заявку на проведение чемпионата мира среди юниоров в 2024 году на Сахалине. Сейчас работа продолжится, нам необходимо пройти различные межведомственные комиссии", - сказал Мельников.
Также собеседник ТАСС отметил, что Сахалин может принять еще ряд международных соревнований по горнолыжному спорту.
"Также мы обсуждали проведение этапа Кубка мира на "Розе Хутор" (Сочи) в следующем сезоне. В ближайшее время туда приедет инспекция", - добавил глава федерации.