СМИ: "Тоттенхэм" провел переговоры с футболистом "Реала" Себальосом

ТАСС, 3 июня. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм", ставший финалистом прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, провел переговоры с полузащитником испанского "Реала" Дани Себальосом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал footballinsider247.com.

По информации издания, 22-летний плеймейкер должен стать заменой датчанину Кристиану Эриксену, который может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Себальос провел 34 матча за мадридский клуб, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

По итогам сезона-2018/19 "Тоттенхэм" занял четвертое место в таблице чемпионата Англии, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил со счетом 0:2 английскому "Ливерпулю".