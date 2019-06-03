Более двух тысяч делегатов приедут на Международный боксерский форум в Екатеринбурге

ТАСС, 3 июня. На II Международный боксерский форум в Екатеринбурге, который пройдет в городе с 13 по 16 июня, приедут более двух тысяч делегатов, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Об этом сообщил в понедельник журналистам департамент информационной политики региона.

"По словам руководителя дирекции по подготовке и проведению Международного боксерского форума в Екатеринбурге Дмитрия Путилина, ожидается, что в форуме примут участие более двух тысяч делегатов, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира по версиям WBO [Всемирной боксерской организации], WBA [Всемирной боксерской ассоциации], IBF [Международной боксерской федерации] и WBC [Всемирного боксерского совета]", - уточнили в департаменте.

В рамках форума состоится боксерское шоу и концертная программа, зрителями которых станут не менее шести тысяч человек. Открытие форума состоится во Дворце игровых видов спорта, пленарные и дискуссионные сессии - в отеле "Хаятт Ридженси", боксерское шоу - в культурно-развлекательном комплексе "Уралец", рассказали в департаменте.

II Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций - WBA, WBC, WBO и IBF. На форуме в Екатеринбурге стороны обсудят защиту здоровья боксеров, различия в правилах международных санкционирующих органов, гендерное равенство, создание бизнес-платформы для промоутеров и многие другие стратегические вопросы развития мирового бокса.