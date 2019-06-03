Анохин: матч между "Чертаново" и сборной России важен для развития московского футбола

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч между сборной России и клубом Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" является важнейшим событием в истории московского футбола. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Московской федерации футбола Сергей Анохин.

Контрольный матч между сборной России по футболу и "Чертаново" начался в 16:00 мск в понедельник в подмосковном Новогорске. Встреча проходит в рамках подготовки сборной России к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино и Кипра.

"Главное, что мы дожили до знаменательного дня, команда, созданная Москвой, усилиями энтузиастов, дожила до встречи с главной командой России. Чувства переполняют, встречаются две любимые команды, есть еще третья - "Строгино", и я уверен, она тоже дорастет. Но я рад за ребят, за руководство "Чертаново", это эмоции и опыт на всю жизнь. И для развития московского футбола это, безусловно, величайший факт", - сказал Анохин.