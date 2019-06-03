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Футбол в России

ФК "Спартак" потратил более 680 млн рублей на оплату услуг агентов и посредников за год

Данные опубликованы на сайте Российского футбольного союза

ТАСС, 3 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" потратил около 688,7 млн рублей на услуги агентов и посредников по поиску игроков в 2018 году. Такие данные приводятся в документе "Публикуемая финансовая информация за 2018 год", который размещен на сайте Российского футбольного союза.

По данным рейтинга, "Спартак" с большим отрывом занимает первое место по затратам на данные услуги. Находящийся на втором месте санкт-петербургский "Зенит" в отчетный период заплатил агентам и посредникам чуть более 215 млн рублей. Также в пятерку рейтинга вошли "Ростов" (127,9 млн рублей), московское "Динамо" (86,7 млн рублей) и "Краснодар" (66 млн рублей).

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