Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию Семени по новым правилам IAAF

ТАСС, 3 июня. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени и постановил приостановить действия новых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Соответствующее заявление в своем Twitter опубликовал журналист Би-би-си Дэн Роан.

Ранее стало известно, что Семеня подала в Федеральный суд Швейцарии апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в свою очередь отклонил апелляцию спортсменки, решившей опротестовать данное правило. Таким образом, после решения Федерального суда Швейцарии Семеня получила разрешение участвовать в соревнованиях без применения лекарств для снижения уровня тестостерона.

"Я благодарна швейцарским судьям за это решение, - сказала Семеня. - Я надеюсь, что после удовлетворения моей апелляции я снова смогу свободно участвовать в соревнованиях.

IAAF опубликовала новые правила в апреле 2018 года. Для того, чтобы иметь право принимать участие в состязаниях, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр.

Семеня, выигравшая две Олимпиады (2012, 2016) в беге на 800 м, в июне 2018 года решила опротестовать данное правило в CAS, после чего IAAF перенесла вступление в силу нового регламента на весну 2019 года, однако суд 1 мая отклонил ее апелляцию. 28-летняя Семеня с рождения имеет повышенный уровень тестостерона.