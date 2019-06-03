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Наследие ЧМ-2018

Сорокин: фонд наследия ЧМ по футболу в России должен быть создан до конца 2019 года

Чемпионат мира 2018 года приняли 11 городов страны
Член совета ФИФА Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Член совета ФИФА Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Фонд наследия чемпионата мира по футболу 2018 года в России должен быть создан до конца года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин, который являлся главой оргкомитета "Россия-2018".

Решение о создании фонда наследия чемпионата мира было принято осенью прошлого года.

"Фонд еще не создан, но обсуждение с коллегами мы ведем, - сказал Сорокин. - Нам еще непонятна его конфигурация, хотя по целому ряду причин эта конкретика нам очень нужна".

"Думаю, в этом году надо точно прийти к решению, потому что оно связано с рядом других вопросов, в частности с закрытием оргкомитета турнира".

Матчи чемпионата мира летом прошлого года приняли 11 городов России, ФИФА признала турнир лучшим в его истории.

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