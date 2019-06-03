Колыванов покинул ФК "Торпедо" в связи с истечением контракта

ТАСС, 3 июня. Игорь Колыванов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Торпедо" в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон - выход в ФНЛ - и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере. О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни", - говорится в сообщении клуба.

Колыванов возглавлял команду с июня 2017 года и по итогам сезона-2018/19 вывел "Торпедо" в Олимп - Футбольную национальную лигу. Под руководством 51-летнего специалиста клуб набрал 65 очков и занял первое место в зоне "Центр" Олимп - Профессиональной футбольной лиги.