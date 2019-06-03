ФИФА вернула понятие "коррупция" в кодекс по этике

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) внес изменения в кодекс по этике организации, вернув в него слово "коррупция". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание совета ФИФА прошло в понедельник. В заявлении ФИФА отмечается, что фактически понятие "коррупция" охватывается статьей, касающейся взяточничества.

14 августа 2018 года на закрытой встрече ФИФА приняла решение заменить слово "коррупция" на новый вид нарушения - "диффамация", т. е. распространение порочащих организацию сведений. Тогда в ФИФА сообщили, что замена была произведена для ясности перевода. Позднее президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принятые изменения.

Кроме того, в кодексе по этике произошло еще одно изменение. В число серьезных нарушений были включены сексуальная эксплуатация и насилие. Поправки в кодекс вступят в силу с 1 августа 2019 года.

Коррупционный скандал в ФИФА

27 мая 2015 года разгорелся крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая.

В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент действующий президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.