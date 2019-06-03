Все омрачила травма вице-капитана. Сборная России разгромила ФК "Чертаново"

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра на базе в Новогорске одержала победу над клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" со счетом 6:0. В каждом из таймов команда Станислава Черчесова забила по три мяча, их авторами стали Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов.

Национальная команда, несмотря на товарищеский статус встречи, подошла к игре максимально серьезно, а Черчесов отправил на поле основной состав. Место в воротах занял Маринато Гилерме, четверку защитников составили Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия и Федор Кудряшов, пару центральных полузащитников - Юрий Газинский и Магомед Оздоев, единственного форварда, по совместительству капитана сборной, Артема Дзюбу из глубины должны были поддерживать трио атакующих хавбеков - Антон и Алексей Миранчуки, а также Александр Головин.

Национальная команда вышла на поле в тренировочной форме. За игрой с трибун, помимо представителей руководства Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева и Никиты Симоняна, нескольких десятков журналистов, наблюдали около 30 детей из московской онкобольницы им. Дмитрия Рогачева.

Разгром и травма Газинского

Сборная России сразу же завладела преимуществом и благодаря усилиям Дзюбы открыла счет. "Чертаново", как и ожидалось, действовал вторым номером, делая ставку на контратаки. В основном же команда из ФНЛ оборонялась, не всегда успевая делать это без грубости. В одном из стыков после углового травму получил Газинский. Хавбек не смог продолжить игру из-за повреждения левого плечевого сустава, вместо него на поле появился Ильзат Ахметов.

После этого произошел еще один опасный момент, в результате которого травму рисковал получить вратарь сборной Гилерме. После игры Черчесов отметил, что обратился к главному тренеру "Чертаново" Игорю Осинькину, попросив того исключить излишне грубые действия со стороны игроков. "Все-таки у нас контрольный матч, и не хотелось лишних травм", - отметил главный тренер национальной команды.

Чертановцы имели шанс сравнять счет с пенальти, но Гилерме довольно легко справился с ударом Владислава Сарвели. На опасность сборная ответила голом Антона Миранчука. Спустя несколько минут тренерский штаб заменил его, а также Алексея Миранчука и успевшего проявить себя вратаря. Вместо них на поле вышли Иван Обляков и Алексей Ионов, а также голкипер Андрей Лунев.

Перед самым перерывом "Чертаново" упустил еще один хороший момент - после удара Максима Витюгова со штрафного мяч попал в каркас ворот. Почти сразу же Александр Головин довел счет до крупного - 3:0.

Гол плюс пас от Мирзова в дебютном матче

В перерыве тренерский штаб сборной продолжил ротировать состав, перестроившись на схему с двумя нападающими. Вместо Дзюбы с капитанской повязкой на поле появился Федор Смолов, пару ему составил лучший бомбардир завершившегося чемпионата России Федор Чалов. Новоявленный капитан отличился почти сразу после перерыва, через некоторое время первым голом за национальную команду отметился и Чалов, которому ассистировал Резиуан Мирзов. Последний к голевой передаче добавил гол, который состоялся после передачи пяткой в исполнении Смолова на пустые ворота.

Команда Черчесова до последних минут демонстрировала преимущество и могла сделать счет еще более крупным, "Чертаново" же в концовке подсел и не доставил проблем третьему из сыгравших в этот вечер вратарей, Антону Шунину, - 6:0.

Матч с "Чертаново" был важен для сборной

После матча главный тренер сборной объяснил журналистам активную ротацию состава, в результате которой игровое время получили 27 из 29 футболистов, находящихся на сборе. На поле не вышли только вратарь Сергей Песьяков (трое его конкурентов отыграли по 30 минут) и нападающий Николай Комличенко, присоединившийся к команде только 2 июня.

"Надо было дать время и [Зелимхану] Бакаеву, и Мирзову, и Облякову, чтобы они себя почувствовали игроками сборной, поэтому сегодня постарались всех удовлетворить, хотя нечасто такое делаем", - сказал Черчесов.

"Через два дня после ответственного матча (1 июня Комличенко в составе чешской "Млады Болеслав" принял участие в матче против "Баника" и забил единственный мяч во встрече - прим. ТАСС) играть не рекомендуется, поэтому не дали сегодня ему возможность выйти на поле" - пояснил специалист.

Также он отметил, что матч с "Чертаново" был важен для сборной. "Двусторонняя игра отличается от игры с соперниками. Была подготовка к игре, была установка, были определенные задания, которые надо выполнять, потому что от этого будем отталкиваться по составу на отборочные матчи. Поэтому футболисты максимально старались сделать то, что мы от них просим. Все-таки 26 мая был последний матч, 8-го игра [c Сан-Марино] - большой перерыв, а игровой тонус должен быть", - сказал Черчесов.

Лучше играть против соперника, которого не знаешь

Полузащитник национальной команды Роман Зобнин после матча отметил, что игра была полезна для тонуса, а также предположил, что сборная Сан-Марино будет играть в той же манере, что и "Чертаново". На вопрос, стоит ли ждать еще одной победы со счетом 6:0, он сказал: "Про результат говорить не буду, но мы должны брать три очка. Если забьем много, будет хорошо".

Он также не согласился с предположением о том, что при таком уровне сопротивления со стороны соперника лучше было провести двусторонку. "Вопрос к тренеру, но, по моим ощущениям, лучше играть против соперника, которого не знаешь", - отметил Зобнин.

Мирзов в общении с журналистами признался, что еще адаптируется в сборной и ему нужно еще много работать. Дмитрий Баринов, для которого игра с "Чертаново" также стала первой за сборную России, не расстроился из-за того, что не удалось сразу же забить гол. "Главное - забить в официальных играх. Оставим голы на них", - сказал полузащитник.

"Чертаново" оказало хорошее сопротивление пятой команде мира

Первый вице-президент РФС Никита Симонян после матча в беседе с ТАСС, несмотря на крупное поражение, похвалил игроков "Чертаново". "Ребята из "Чертаново" молодцы, оказали хорошее сопротивление сборной, но это контрольный матч, тут главное без травм. А что может наша сборная, покажут матчи с Кипром и Сан-Марино. Уверен, надо побеждать в обеих встречах", - сказал он.

Директор "Чертаново" Николай Ларин после матча заявил, что его игроки будут стремиться достигнуть уровня футболистов сборной России. Несмотря на поражение со счетом 0:6, он был оптимистичен. "Когда сборная России победит команды Сан-Марино и Кипра, мы будем считать, что приложили к этому руку", - сказал Ларин ТАСС. - А футболистам в раздевалке сказал не расстраиваться, они проиграли пятой команде мира".