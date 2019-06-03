Стали известны все участники четвертьфинала Roland Garros

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

В понедельник завершились матчи четвертого круга. Россию в мужском турнире продолжает представлять Карен Хачанов, впервые дошедший до четвертьфинала на турнирах Большого шлема - в понедельник россиянин со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 обыграл девятую ракетку мира аргентинца Хуана Мартина дель Потро, сам Хачанов занимает 11-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В четвертьфинале Хачанов встретится с австрийцем Домиником Тимом (4), который победил француза Гаэля Монфиса.