Стали известны все участники четвертьфинала Roland Garros

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.
В понедельник завершились матчи четвертого круга. Россию в мужском турнире продолжает представлять Карен Хачанов, впервые дошедший до четвертьфинала на турнирах Большого шлема - в понедельник россиянин со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 обыграл девятую ракетку мира аргентинца Хуана Мартина дель Потро, сам Хачанов занимает 11-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В четвертьфинале Хачанов встретится с австрийцем Домиником Тимом (4), который победил француза Гаэля Монфиса.
В другом четвертьфинале лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, прошедший немца Яна-Леннарда Штруффа, сыграет с другим представителем Германии, Александром Зверевым, который победил итальянца Фабио Фоньини. Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с победителем матча Хачанов - Тим. 11-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль прошел аргентинца Хуана Лондеро и сыграет в 1/4 финала с японцем Кэем Нисикори, обыгравшим француза Бенуа Пэра. Грек Стефанос Циципас уступил швейцарцу Станисласу Вавринке, которому предстоит встретиться с рекордсменом по победам в турнирах Большого шлема, швейцарцем Роджером Федерером.
В женской сетке турнира американка Мэдисон Киз прошла чешскую теннисистку Катерину Синякову и сыграет австралийкой Эшли Барти, которая победила Софию Кенин (США). Третья ракетка мира Симона Халеп (Румыния), прошедшая Игу Свёнтек (Польша), встретится в четвертьфинале с американкой Амандой Анисимовой, которая оказалась сильнее испанки Алены Большовой. Другая американка, Слоан Стивенс, победила испанку Гарбинье Мугурусу и сыграет с британкой Йоханной Контой, которая прошла хорватку Донну Векич. Анастасия Севастова (Латвия) уступила Маркете Вондроушовой (Чехия), которой в четвертьфинале будет противостоять Петра Мартич (Хорватия), прошедшая Кайю Канепи (Эстония).
Четвертьфинальные встречи пройдут 4-5 июня. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн.