Футболист Лихтштайнер объявил об уходе из лондонского "Арсенала"

ТАСС, 3 июня. Швейцарец Штефан Лихтштайнер покинул лондонский футбольный клуб "Арсенал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу 35-летнего защитника в Instagram.

Лихтштайнер перешел в "Арсенал" в июне 2018 года, заключив контракт на один сезон. В финале Лиги Европы 29 мая "Арсенал" проиграл другому лондонскому клубу, "Челси", со счетом 1:4. Швейцарец попал в заявку на матч, но на поле не выходил.

"Дорогие "пушкари", мы были близки к тому, чтобы добавить важную главу в историю этого удивительного клуба. Но быть рядом… к сожалению, этого недостаточно. Это трудно принять. Я очень разочарован", - написал Лихтштайнер в прощальном письме клубу.

"Нашей целью было вернуть "Арсенал" на самый высокий международный уровень и завоевать трофеи, великий клуб достоин этого. Я желаю моим товарищам по команде, тренеру и его помощникам, всем трудолюбивым сотрудникам и всем поклонникам "пушкарей" всего наилучшего, я уверен, что команда сможет завершить нашу миссию в следующем сезоне. Мне нравилось быть частью этого клуба, это был отличный вызов и опыт без счастливого конца, к сожалению. Большое спасибо за вашу поддержку, это было очень приятно", - написал футболист.

Лихтштайнер ранее выступал за швейцарский "Грассхоппер", французский "Лилль", итальянские "Лацио" и "Ювентус".