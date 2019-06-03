Тарпищев: прогресс теннисиста Хачанова перед Олимпийскими играми 2020 года радует

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов уверенно выступает на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), его прогресс радует перед приближающейся Олимпиадой 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В понедельник Хачанов победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису и вышел в четвертьфинал. Матч продолжался 3 часа 12 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Дель Потро имел восьмой номер посева.

"Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже, вся молодежь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат, - сказал Тарпищев. - Жаль, что Медведев не смог пройти далеко [в Париже]. В его случае явно повлияли недооценка соперника и нехватка концентрации, но это послужит уроком. Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует".

Россиянин впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. В эту серию также входят Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионат США. Следующим соперником российского теннисиста станет австриец Доминик Тим (4).

Хачанов третий раз выступает в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Россиянин дважды выходил в четвертый круг турнира (2017, 2018), также он играл в четвертом круге Уимблдона в 2018 году. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 11-е место, в активе спортсмена четыре победы на турнирах ATP. Тим находится на четвертом месте.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.