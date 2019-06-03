Хачанов заявил, что рад победе над Дель Потро и выходу в четвертьфинал Roland Garros

ТАСС, 4 июня. Российский теннисист Карен Хачанов счастлив после победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в матче Открытого чемпионата Франции, которая вывела его четвертьфинал турнира. Об этом спортсмен, чьи слова приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), рассказал журналистам после игры.

В понедельник Хачанов победил Дель Потро в четвертом круге Открытого чемпионата Франции и вышел в четвертьфинал. Матч продолжался 3 часа 12 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под 10-м номером. Дель Потро имел восьмой номер посева.

"Это те моменты, ради которых я работаю. Когда выигрываешь подобный матч, то просто счастлив. Ты счастлив за все усилия, приложенные тобой раньше, за все матчи, которые сыграл. Думая об этом, просто благодаришь команду и семью", - сказал Хачанов.

В четвертьфинале россиянин встретится с австрийцем Домиником Тимом. Ранее соперники играли между собой три раза. Хачанов оказался сильней во всех матчах, отдав Тиму только один сет.

"Сейчас я не думаю о предстоящей встрече, хочу немного передохнуть. Осталось восемь сильнейших игроков, конечно, постараюсь сделать все возможное для победы. Тим три года подряд выходил в полуфинал турнира, думаю, что он является одним из лучших на этом покрытии. Однако я постараюсь бороться", - добавил российский теннисист.

Хачанов впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. В эту серию также входят Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и Открытый чемпионата США. Спортсмен третий раз выступает в основной сетке Открытого чемпионата Франции, ранее он дважды выходил в четвертый круг турнира (2017, 2018). В рейтинге ATP Хачанов занимает 11-е место.