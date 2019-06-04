СМИ: несколько футболистов "Вальядолида" уличены в договорном матче против "Валенсии"

ТАСС, 4 июня. Семь игроков футбольного клуба "Вальядолид" обвиняются в организации договорного матча чемпионата Испании против "Валенсии". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Mundo.

Речь идет о последней встрече внутреннего первенства, которая завершилась победой "Валенсии" на выезде со счетом 2:0. Главным организатором называют бывшего футболиста "Реала" Рауля Браво, а одним из сообщников был полузащитник и капитан "Вальядолида" 38-летний Борха Фернандес, завершивший карьеру после окончания сезона. Также Браво помогали несколько действующих и бывших футболистов различных испанских клубов. Среди них были Карлос Аранда, Самуэль Саис Алонсо и Иньиго Лопес Монтанья.

По информации издания, команда гостей должна была выиграть в первом и во втором таймах. Для этого организаторы через Фернандеса подкупили минимум семерых футболистов "Вальядолида". Целью всех действий были выигрыши в букмекерских конторах, что и получилось. Как отмечается, руководство клуба и тренерский штаб не участвовали в сговоре.

Победа помогла "Валенсии" занять четвертое место по итогам чемпионата и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. "Вальядолид" расположился на 16-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе на следующий сезон.