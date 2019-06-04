СМИ: футболист "Локомотива" Фернандеш может продолжить карьеру в итальянской "Парме"

ТАСС, 4 июня. Итальянский футбольный клуб "Парма" заинтересован в приобретении португальского полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша. Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

По информации источника, 33-летний футболист 30 июня может стать свободным агентом.

В прошедшем сезоне Фернандеш провел в составе "Локомотива" 29 игр, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года. В составе столичного клуба он является чемпионом России (2017/18), а также трехкратным обладателем Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19). В составе португальской "Бенфики" он стал чемпионом страны (2004/05) и обладателем Кубка (2003/04) и Суперкубка страны (2005). Фернандеш также представлял "Бешикташ", в составе которого стал обладателем Кубка Турции (2010/11) и "Валенсию", в составе которой выиграл Кубок Испании (2007/08).

Московский "Локомотив" в сезоне-2018/19 занял второе место в чемпионате России, а также стал обладателем Кубка России.