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Единая лига ВТБ

Тренер баскетбольного УНИКСа Прифтис продлил контракт с клубом

Соглашение со специалистом рассчитано на год
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис Виктория Ламзина/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис
© Виктория Ламзина/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 4 июня. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сообщается, что соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах", - говорится в сообщении.

Прифтис возглавил команду в 2017 году. В текущем сезоне УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 21 победу в 26 матчах, в плей-офф казанский клуб в полуфинальной серии уступил подмосковным "Химкам" со счетом 1-3.

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