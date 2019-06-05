Взятие Парижа. 20 лет исторической победе сборной России по футболу

В успех россиян в матче с командой Франции не верил никто, а автор дубля в ворота чемпионов мира даже не думал, что выйдет на поле

5 июня 1999 года состоялся матч между сборными Франции и России в отборочном турнире Евро-2000. Команда под руководством главного тренера Олега Романцева подходила к игре с действующими чемпионами мира на их поле без права на ошибку — только победа сохраняла россиянам шансы попасть в Бельгию и Нидерланды. Российская сборная оказалась в таком положении из-за провального начала отборочного цикла, перед которым главным тренером команды был назначен Анатолий Бышовец. Под его руководством сборная СССР по футболу выигрывала Олимпиаду 1988 года. Но проработал Бышовец со сборной России меньше полугода. При нем россияне провели шесть матчей, проиграв во всех. Три из них пришлись на квалификацию Евро-2000 — команда поочередно уступила сборным Украины (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1). В конце 1998 года исправлять ситуацию из московского "Спартака" был призван Олег Романцев.

Описание Футболисты сборной России © Tim De Waele/Getty Images

Шестикратный на тот момент чемпион страны стал совмещать работу в клубе и сборной, причем делал он это довольно успешно. Перед встречей в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" сборная России одержала две победы в отборочном турнире чемпионата Европы — с общим счетом 9:1 были разгромлены команды Армении (3:0) и Андорры (6:1). Футболисты готовились к встрече с чемпионами мира с верой в собственные силы и осознанием того, что потеря очков в игре с французами вычеркнет Россию из борьбы за попадание на Евро. "Олег Иванович всегда нам говорил, что, несмотря на соперника, мы должны играть в свой футбол и не бояться демонстрировать ту игру, которую хотим показать. Романцев умел найти нужные слова для хорошей мотивации, и он нашел их перед матчем со сборной Франции", — рассказал ТАСС участник того матча, полузащитник Дмитрий Хохлов. Еще один игрок той сборной России Алексей Смертин добавил, что команда подходила к матчу с французами максимально сконцентрированной. "Помню, как жил с Юрием Дроздовым в одном номере, попытался после обеда заснуть, но не получилось — все мысли были вокруг игры, — сказал он. — Присутствовал определенный мандраж вплоть до первого касания мяча. Мы прекрасно понимали, против кого мы выходили, так что волнение было вполне естественно". Сюрпризы в составе и травма Мостового Когда стали известны стартовые составы команд, главный тренер французов Роже Лемерр был немало удивлен. Его соперник отказался от схемы с двумя нападающими, выставив всего одного форварда, 23-летнего Александра Панова из "Зенита", который находился в оптимальной форме и несколькими днями ранее оформил дубль в ворота "Динамо" (3:1) в финале Кубка России. Вне заявки на игру остались казавшиеся более предпочтительными кандидаты — Сергей Юран и Александр Ширко. Также Олег Романцев насытил полузащиту, пытаясь за счет высокой плотности создать проблемы средней линии соперника. Для Панова та игра стала всего четвертой в составе сборной, до того момента он ни разу выступал на таких больших стадионах, как "Стад де Франс".

Описание Дмитрий Хохлов и Кристоф Дюгарри © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

"Сначала у меня не было никакого волнения, потому что я не был уверен, что буду играть. Волнение начало приходить перед матчем, когда на установке объявили состав, но это присуще всем футболистом, физически и психологически я был полностью готов, — признался он ТАСС. — По-настоящему я занервничал, когда вышел из подтрибунного помещения и увидел 80 тыс. болельщиков — у меня до этого в карьере никогда не было матчей с такой аудиторией. Я осознал, что мне придется играть против действующих чемпионов мира, против очень сильной команды с Дидье Дешамом, Марселем Десайи и многими другими сильными футболистами — когда я их всех увидел, я так немножечко опешил, потому что игроки очень сильные, и мне надо было понимать, как играть против них". Французы главной угрозой в составе сборной России считали одного из лидеров "Сельты" Александра Мостового, известного им по выступлениям за местные "Кан" и "Страсбур" в период с 1993 по 1996 год. Но полузащитник готовился к игре с травмой и, несмотря на то, что вышел в стартовом составе, уже на 26-й минуте был заменен на Хохлова. "Когда понял, что надо срочно выходить на замену вместо Мостового, то абсолютно никакого страха не было: каждый игрок, начинающий матч со скамейки запасных, должен быть готов в любую минуту войти в игру", — так полузащитник, а ныне главный тренер московского "Динамо" высказался о своем появлении на поле уже в середине первого тайма.

Описание Юрий Джоркаефф и Егор Титов © Tim De Waele/Getty Images

Повреждение не позволяло Мостовому играть в полную силу, и первые минуты прошли при подавляющем преимуществе хозяев поля. "Ни о каком пренебрежении и речи быть не могло, — признал Смертин. — Первые минуты были очень тяжелые, если бы не великолепная игра Александра Филимонова, то мы бы в самом начале уже пропустили, причем не один мяч". Несмотря на уверенную игру российского вратаря, французы даже успели открыть счет, но гол Кристофа Дюгарри справедливо был отменен из-за офсайда. Уже после едва ли не первая же атака россиян завершилась взятием ворот — Егор Титов прострелил мяч в штрафную, который по пути задел руку защитника французов Венсана Кандела. Вратарь Фабьен Бартез оказался дезориентирован, что позволило Панову открыть счет. "Мое преимущество было в скорости, по-другому против таких футболистов играть очень трудно. В итоге с поставленными в этом матче задачами я справился, хотя пришлось очень тяжело", — отметил он. Шокирующее начало второго тайма Одним из ключевых футболистов сборной России в том матче был Смертин, большую часть времени персонально игравший против ведущего форварда французов Николя Анелька. Сам бывший хавбек согласен с тем, что нападающего удалось выключить из игры. "Но это, скорее, заслуга всей линии обороны, хотя мы и пропустили два мяча", — отметил он.

Описание Валерий Карпин и Кристоф Дюггари © Tim De Waele/Getty Images

Оба гола сборная Франции забила довольно быстро, в первые восемь минут после перерыва, напомнив всем, кто является хозяином поля и действующим чемпионом мира. Сначала Эммануэль Пети реализовал штрафной (в этом эпизоде ему на помощь пришел рикошет от ноги Сергея Семака, дезориентировавший Филимонова), а следом Сильвен Вильторд протащил мяч со своей половины поля и, оставив не у дел российских защитников, пробил "в домик" вратарю. Тренерский штаб сборной России отреагировал довольно быстро, освежив игру заменами — вместо Сергея Семака и Андрея Тихонова на поле появились Владимир Бесчастных и Илья Цымбаларь, которым было суждено принять участие в победной атаке. Дубль Панова и спасения Филимонова Еще за 15 минут до конца основного времени счет полностью устраивал французов, и они были уверены, что доведут матч до победного завершения. Именно на этой отметке россиянам удалось сравнять счет — Дмитрий Хлестов в середине поля пытался выполнить передачу низом на Панова, но мяч отправился на ход нападающему по высокой дуге. На повторах отчетливо видно, что защитник, увидев, какой пас он отдал, схватился за голову. Форвард же оказался готов к такому развитию событий и, ворвавшись в штрафную под углом, нанес крученый удар в ближний верхний угол.

Описание Александр Филимонов © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

"Меня назвали лучшим игроком того матча, но я бы это звание отдал Филимонову. Он спасал нас в трудную минуту, вытаскивал невероятные мячи, вселял нам надежду своими действиями. Благодаря его стараниям мы победили в том матче", — рассказал Панов ТАСС. После этого команды обменялись опасными атаками. Казалось, что игра плавно катится к ничейному исходу, который в любом другом случае можно было назвать достойным. Но россиян устраивала только победа, и они до последнего шли вперед. Голевая атака россиян начаась с выноса мяча на чужую половину поля в исполнении Виктора Онопко. Защитник был под прессингом и в первую очередь пытался отодвинуть игру подальше от своих ворот. На подступах к штрафной за мяч зацепился свежий Бесчастных, который отдал передачу на полного сил Цымбаларя. Тот в цейтноте не стал принимать поспешных решений, обыграл соперника и выполнил прострел на набегавшего по противоположному флангу Валерия Карпина — партнер Мостового по "Сельте" пробил в ближний угол и принес сборной России необходимую историческую победу.

Говоря о том, что происходило в раздевалке сразу после матча, Панов сказал, что Романцев не стал выделять его как автора дубля. "Он поблагодарил всех за игру, пожал нам всем руки, сказал, что нельзя расслабляться, потому что нас через три дня ждала игра с непростыми исландцами. А за что он меня должен был благодарить, если я просто сделал то, что должен был выполнить согласно установке тренера", — сказал нападающий. Смертин через 20 лет после той встречи признался, что сами игроки, выходившие на матч, не ожидали такого результата в конце. "Но отступать было некуда, и стечение обстоятельств сыграло в нашу пользу", — добавил он. Игрок отметил, что в матче на "Стад де Франс" сборной Франции не доставало лидера, автора двух мячей в ворота бразильцев в финале ЧМ-1998 Зинедина Зидана.

Описание Российские футболисты празднуют победу над французами © Tim De Waele/Getty Images