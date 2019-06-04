Лихачев: задачей сборной России по пляжному футболу является золото Европейских игр

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Завоевание золотых медалей является задачей российской сборной по пляжному футболу на Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

Сборная России победила в турнире по пляжному футболу на первых Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году. Второе место заняла команда Италии, третьей стала португальская сборная.

"Задачи на этот турнир самые высокие. Мы выиграли первые Европейские игры четыре года назад, хотелось бы повторить успех в Минске. Турнир будет очень сильный, участвуют восемь лучших европейских сборных. Будет очень серьезная борьба, но задачи перед собой мы ставим самые высокие", - сообщил Лихачев.

"У нас очень приличная группа - сборные Испании, Италии и Украины. Любая команда может выйти в полуфинал. Выделить какую-то одну самую сильную сборную тяжело, у всех есть шансы на победу", - добавил главный тренер.

На групповом этапе вторых Европейских игр российская сборная сыграет с командами Италии, Испании и Украины в группе В. Группу А составили сборные Белоруссии, Португалии, Швейцарии и Румынии. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня.