Китай примет Кубок Азии по футболу в 2023 году

ТАСС, 4 июня. Кубок Азии по футболу 2023 года пройдет в Китае. Об этом во вторник было объявлено на конгрессе Азиатской конфедерации футбола (AFC) в Париже.

Китай второй раз примет Кубок Азии, впервые он прошел на территории страны в 2004 году.

"Позвольте мне первым поздравить Китайскую Народную Республику и Китайскую футбольную ассоциацию с этим событием, - сказал президент AFC Салман бин Ибрагим аль-Халифа, слова которого приводит пресс-служба организации. - Это важный момент для футбола в Азии и за ее пределами, это шанс раскрыть потенциал самой густонаселенной страны мира".

"Проведение Кубка Азии предоставит Китаю отличные условия и инфраструктуру для проведения футбольных турниров. Послужит источником вдохновения для десятков миллионов детей. Кубок Азии может стать стартовой площадкой для великих китайских футбольных команд будущего", - добавил глава AFC.

Китай намерен построить новые стадионы в девяти из 12 принимающих городов.

Кубок Азии проходит один раз в четыре года. Турнир в Китае станет 18-м по счету. В 2019 году Кубок Азии прошел в ОАЭ, где турнир был проведен в новом формате - с участием 24 команд, ранее в нем выступали 16 команд.